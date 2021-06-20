Beşiktaş'ta Bernard Mensah kararı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah için karar verildi. Ahmet Nur Çebi ile Berna Gözbaşı, Bakü'de transfer görüşmesi yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah kararı
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20 Haziran 2021 10:59
Bernard Mensah
Bernard Mensah
Beşiktaş
Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.

Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan Bernard Mensah'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bakü'de bir araya geldi.

Bernard Mensah konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayserispor'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.

26 yaşındaki Ganalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon başında Kayserispor'dan Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah, siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.



 


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