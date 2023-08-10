Beşiktaş'ta Berkay Vardar Sherrif'e kiralandı!

Beşiktaş, genç futbolcusu Berkay Vardar'ı oynatma zorunluluğuyla Moldova Süper Ligi'nin son şampiyonu Sheriff Tiraspol'a kiraladı.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın sağlık kontrolünden geçmek için Moldova'ya gidecek.
Beşiktaş alt yapısından yetişen 1.88'lik ön libero, geçtiğimiz sezon A takım formasıyla 5 maça çıkmış ve 242 dakika sahada kalmıştı.
Sheriff Tiraspol, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov ile karşılaşacak. Moldova ekibi genç futbolcuyu listeye yetiştiremedi.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın sağlık kontrolünden geçmek için Moldova'ya gidecek.
Beşiktaş alt yapısından yetişen 1.88'lik ön libero, geçtiğimiz sezon A takım formasıyla 5 maça çıkmış ve 242 dakika sahada kalmıştı.
Sheriff Tiraspol, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov ile karşılaşacak. Moldova ekibi genç futbolcuyu listeye yetiştiremedi.