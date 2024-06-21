Beşiktaş'ta Berghuis defteri kapanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Steven Berghuis defterini şu an için kapatma kararı aldı.

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Beşiktaş'ta Berghuis defteri kapanıyor
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21 Haziran 2024 11:46
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılması sonrasında sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek için harekete geçti.

GÖZLER BERGHUIS'TEYDİ

Sezonun sona ermesinin ardından ise gündeme Ajax forması giyen Steven Berghuis geldi. Siyah-beyazlı Yönetim, Hollanda kulübü ve yıldız oyuncu ile temas kurdu.

Ancak iki taraf da transferde isteksiz davranınca Beşiktaş şimdilik masadan kalktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da Berghuis yerine başka isimleri gündeme getirdiği ve yönetime sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yönetim'indeki bası isimlerin, "Ondan daha iyi isimlere bakıyoruz. O bölgeye yıldız bir oyuncu alacağız." dediği öğrenildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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