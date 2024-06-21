Beşiktaş'ta Berghuis defteri kapanıyor

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılması sonrasında sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek için harekete geçti.
GÖZLER BERGHUIS'TEYDİ
Sezonun sona ermesinin ardından ise gündeme Ajax forması giyen Steven Berghuis geldi. Siyah-beyazlı Yönetim, Hollanda kulübü ve yıldız oyuncu ile temas kurdu.
Ancak iki taraf da transferde isteksiz davranınca Beşiktaş şimdilik masadan kalktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da Berghuis yerine başka isimleri gündeme getirdiği ve yönetime sunduğu öğrenildi.
Beşiktaş Yönetim'indeki bası isimlerin, "Ondan daha iyi isimlere bakıyoruz. O bölgeye yıldız bir oyuncu alacağız." dediği öğrenildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER BERGHUIS'TEYDİ
Sezonun sona ermesinin ardından ise gündeme Ajax forması giyen Steven Berghuis geldi. Siyah-beyazlı Yönetim, Hollanda kulübü ve yıldız oyuncu ile temas kurdu.
Ancak iki taraf da transferde isteksiz davranınca Beşiktaş şimdilik masadan kalktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da Berghuis yerine başka isimleri gündeme getirdiği ve yönetime sunduğu öğrenildi.
Beşiktaş Yönetim'indeki bası isimlerin, "Ondan daha iyi isimlere bakıyoruz. O bölgeye yıldız bir oyuncu alacağız." dediği öğrenildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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