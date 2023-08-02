Beşiktaş'ta Berghuis bombası!

Beşiktaş transferde rotayı yine Hollanda'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Ajax'ın bir başka yıldızı var.Hollanda devinin Sırp yıldızı Tadic'i çok istemesine rağmen Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş Yönetimi, bu kez benzer özelliklere sahip olan futbolcunun peşinde. 31 yaşındaki solak futbolcu, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Tadic'in ayrılığı sonrasında kendisinden onun boşluğunu doldurması istense de son dönemde kulüpte yaşanan gelişmelerden çok rahatsız.Hollanda'daki basın mensuplarındanbeklentisiyle ilgili gelen sorulara tepki gösteren Berghuis,ifadelerini kullandı. Takımın giderek zayıfladığının da altını çizen deneyimli futbolcu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:Üstelik Berghuis ile ilgili yaşanan tek sorun bu değil. Bir Twente taraftarına saldırdığı için ceza alan yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Ajax ile olan bağlarının tamamen kopması gündemde. İşte Beşiktaş cephesi tam da bu noktada devreye girdi. Hollanda futboluna yakın birkaç menacere yetki veren Siyah-Beyazlılar, maliyet araştırmasına koyuldu. Oyuncunun Ajax'la resmi olarak kontratını feshetmesi durumunda, Beşiktaş'ın hiç vakit kaybetmeden transfer teklifini ileteceği öğrenildi.Olası bir Berghuis transferine şimdiden tam not veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; sakatlık kâbusu yaşayan Ghezzal'ın yerinde Hollandalı yıldızı kullanmanın planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Steven Berghuis transferi gerçekleşmezse, yine o seviyede kaliteli bir yıldızı mutlaka kadroya katmanın hesapları içerisinde.