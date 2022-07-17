BEŞİKTAŞ ASTRONOMİK BİR BONSERVİS İSTEMİYOR

BEŞİKTAŞ FUTBOLCUYA KAÇ PARA ÖNERDİ?

TARIK TISSOUDALI'NİN PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Gent'in sol kanadında forma giyen Faslı oyucu Tarık Tissoudali için teklif yaptığı iddia edildi.Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ücreti önerdi. Gent ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak görünüyor. Beşiktaş ise gelecek sezon serbest kalacak oyuncu için astronomik bir bedel ödemek istemiyor.Beşiktaş, Gent'te 750 bin Euro kazanan Tossoudali'ye de yıllık 1 milyon Euro önerdi. Futbolcu ise 1.5 milyon Euro istiyor. Beşiktaş, Gent'i ikna edebilirse futbolcuyu da ikna edebilir.Son derece hızlı ve yetenekli bir oyuncu olan Faslı oyuncu iki yıldaki performansıyla büyük bir çıkış yaptı. Tarık Tissoudali geçen sezon 29 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı. Tissoudali kariyerinde toplam 293 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 96 gol atıp 51 de asist üretti.