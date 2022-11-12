Beşiktaş'ta beklenmedik sakatlık: Saiss

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.



Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.



Beşiktaş'ta 4 eksik



Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.



Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda bu isimlerin yanı sıra adelesinde ağrı hisseden Romain Saiss de Antalyaspor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.



Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



Beş futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, pazar günü sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.





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