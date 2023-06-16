Beşiktaş'ta, Beka Beka işi maliyetli!

Beşiktaş'ta ön libero adayları için hazırlanan liste her geçen gün kabarıyor! Son olarak gündeme Fransız ekibi Nice'in formasını giyen Alexis Beka Beka geldi. 22 yaşındaki ön libero için Beşiktaş dışında birçok takımın devrede olduğu öne sürüldü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Beka Beka işi maliyetli!
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16 Haziran 2023 13:48
Son güncelleme 16 Haziran 2023 13:56
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesine yeni bir isim daha dahil oldu.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre; Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz yaz kadroya katılan Alexis Beka beka,  transfer döneminde kendisini isteyen Beşiktaş'la görüşmelere başladı.

Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euro karşılığında transfer olduktan sadece bir yıl sonra 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a gidebileceği iddia edildi. 

Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Beka Beka için fiyat sorulacak. Ancak bu transferin maliyet nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor olduğu öğrenildi.

ÖN LİBERO VE STOPER OLARAK OYNAYABİLİYOR

Ön libero ve merkez orta saha dışında, stoper mevkiinde de görev yapabilen Beka Beka, profesyonel kulüp kariyerinde 83 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 2 gol atan, 4 de asist yapan genç oyuncu toplam 6 gole direkt katkı sağladı.

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