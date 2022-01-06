Beşiktaş'ta bedava kanat operasyonu!

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş'ta bedava kanat operasyonu!
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06 Ocak 2022 17:04
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi.

Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ın Championship ekibi Millwall'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Jed Wallece ile ilgilendiği iddia edildi.

Habere göre Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Wallace ile gelecek yaz için bir ön sözleşme yapmak istediği belirtildi.

Ayrıca Siyah-Beyazlıların yapmış olduğu bu teklifin oyuncu için diğer takımlara göre çok daha cazip olduğu kaydedildi.

27 yaşındaki İngiliz oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

Wallace bu sezon Millwall ile çıktığı 22 maçta 5 gol 6 asist yapma başarısı gösterdi.


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