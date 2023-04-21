Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı!

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı!
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21 Nisan 2023 19:18
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekip bayramlaşırken, âdet olduğu üzere kolonya ile şeker ikram edildi.



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