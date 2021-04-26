Beşiktaş'ta bayrak değişimi

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş ile henüz anlaşma yapmayan Dorukhan Toköz, Kayserispor maçında sonradan oyuna girdi ve kaptanlık onurunu yaşadı. 82. dakikada Necip'in yerine oyuna giren Dorukhan, Oğuzhan'ın da sahada olmaması nedeniyle maçı kaptan olarak tamamladı. Dorukhan kaptanlık pazubandı görünen fotoğrafını sosyal medya hesabına, kartal emojisiyle koydu.

Beşiktaş - Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giymeyecek olan Necip ve Rosier'in yerine, Atiba ile Dorukhan'ın oynaması bekleniyor.Oynadığı mevkiler arasında, sağ bekin de bulunması nedeniyle Dorukhan'ı sağ bekte oynatması beklenen Sergen Yalçın, Necip'in yerinde ise sakatlık sorunu biterse Atiba'yı görevlendirecek. Siyah - beyazlı teknik adam, cezası biten Welinton'u da bu maçta Vida'nın yanında sahaya sürecek.