Beşiktaş'ta bayrak adam Domagoj Vida!

Siyah-beyazlılarda savunma hattı sezon başından beri zaman zaman eleştiriler alsa da Domagoj Vida hep ayakta kaldı.



2018 Dünya Kupası'nın ikincisi Hırvatistan'ın kaptanlarından Vida, 31 maçta yüzde 91'lik pas isabeti, yüzde 57'lik ikili mücadele kazanma başarısı ve 2.8'lik hava topu kapma oranıyla öne çıkıyor.



Beşiktaş'ın yakın geçmişteki şampiyonluklarında Ronaldo, Sivok, Marcelo gibi bayrak adamlar defanstaydı. Bu sene de zirve gelirse yeni bayrak adam Vida olacak.







