Beşiktaş'ta Bayern Münih'ten yıldız: Tolisso

Bayern Münih'ten ayrılan Fransız yıldız Correntin Tolisso'nun Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.



Menajeri aracılığıyla oyuncunun şartları sorulurken, 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası talep edildi.



PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK



Beşiktaş cephesi istenilen rakamı yüksek bulurken pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.



Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 12'si ilk 11'de olmak üzere 22 maçta süre alan Corentin Tolisso, 3 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.



BAYERN'DE 5 YIL FORMA GİYDİ



2017'de Lyon'dan 41 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Alman devindeki 5 sezonun ardından kontratının bitmesiyle takından ayrılmıştı.



