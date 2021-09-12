Beşiktaş'ta Batsman şov

Karagümrük maçında kaçırdığı gollere rağmen pozisyona girişi, adam eksiltişi ve enerjisiyle beğeni toplayan Batshuayi, dün akşam iki kez ağları sarsarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 20 maça çıkıp iki gol atan yıldız futbolcu, bu rakama Beşiktaş'ta sadece 3 maçta ulaştı. Batman lakaplı forvet ayrıca, 2 yıl sonra bir karşılaşmada duble yaptı. Taraftarın 'Batman' lakabı taktığı 27 yaşındaki oyuncu, ikinci golüyle ilgili olarak "Hocamız bizden önde baskı yapmamızı istemişti. Ben de öyle yaptım. Şans da yanımdaydı" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'a transfer olduğunda hazırlanan tanıtım videosunda "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim" diyen Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçında adeta bunu ispatladı. İkinci golünde kaleci Abdulsamed'in vurduğu top, Belçikalı futbolcunun kalçasına çarparak ağlara gitti.