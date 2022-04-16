Beşiktaş'ta Batshuayi zirve peşinde

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalsa da krallık yarışında oldukça iddialı konumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi zirve peşinde
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16 Nisan 2022 12:47
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalsa da krallık yarışında oldukça iddialı konumda.

Alanyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Belçikalı forvet, totalde 14 skor sayısıyla El Kaabi'nin 1 gol gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Giresunspor karşılaşması öncesinde yapılan takım çalışmalarında attığı gollerle yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, kalan haftalarda başarılı bir ivme yakalarsa yeni sezonda da Siyah- Beyazlı formayı giyebilir.

3-4-3 formasyonunda Batshuayi'nin performansından şu anlık memnun olan teknik direktör Valerien Ismael, kesin kararını sezon sonunda verecek.

Michy Batshuayi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol attı. 

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