Beşiktaş'ta Batshuayi'ye yoğun terapi!

Batshuayi, Sporting karşısında yakaladığı fırsatları değerlendirememesi sebebiyle büyük üzüntü yaşadı. Teknik ekip maç sonrasında yıldız futbolcuya moral ve motivasyon yüklemesi yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi'ye yoğun terapi!
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21 Ekim 2021 09:01
Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla önceki gün Sporting maçında etkisiz bir görüntü sergilemişti.

Birçok kez önemli pozisyonlar bulmasına rağmen topu bir türlü filelerle buluşturamayan tecrübeli futbolcu, maç sonunda büyük üzüntü yaşamıştı. Bir topu da direkten dönen Batshuayi'yle özel görüşme gerçekleştiren teknik ekip, yıldız oyuncuya moral ve motivasyon yüklemesi yaptı.

Pazartesi günü Galatasaray 'la oynanacak derbide üzerine büyük sorumluluk düşecek olan Batshuayi'ye terapinin maç gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın, Belçikalı golcüsü hakkında "Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var." demişti. 


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