Beşiktaş'ta Batshuayi'ye son şans!

Beşiktaş'ın suskun yıldızı Michy Batshuayi için kritik viraj... Karaveli, Gaziantep maçında beklenen performansı sergileyememesi halinde Belçikalı oyuncuyu kulübeye çekecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi'ye son şans!
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13 Ocak 2022 11:18
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Batshuayi'nin performansı, artık teknik heyeti yaptırım noktasına getirdi. Özellikle 2-2'lik beraberlikle biten Çaykur Rizespor maçı Belçikalı oyuncu için çok kötü geçmişti. Penaltıdan bir gol atmasına rağmen akan oyunda net pozisyonları cömertçe harcayarak saç baş yolduran Batshuayi Gaziantep FK maçında patlama yapmak mecburiyetinde.

HIRSLANDI

Teknik sorumlu Önder Karaveli, iç sahadaki Gaziantep karşısında da gol yollarındaki kötü performansını sürdürmesi hâlinde Batshuayi'yi sonraki maçta kulübeye çekmeye karar verdi. Teknik heyetten aldığı bu uyarı üzerine oldukça hırslanan 28 yaşındaki oyuncunun "Kimse merak etmesin kendimi ispatlayacağım. Son maçlarda sadece şanssızlık yakamı bırakmadı" dediği öğrenildi. 

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