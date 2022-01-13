Beşiktaş'ta Batshuayi'ye son şans!

Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Batshuayi'nin performansı, artık teknik heyeti yaptırım noktasına getirdi. Özellikle 2-2'lik beraberlikle biten Çaykur Rizespor maçı Belçikalı oyuncu için çok kötü geçmişti. Penaltıdan bir gol atmasına rağmen akan oyunda net pozisyonları cömertçe harcayarak saç baş yolduran Batshuayi Gaziantep FK maçında patlama yapmak mecburiyetinde.



HIRSLANDI



Teknik sorumlu Önder Karaveli, iç sahadaki Gaziantep karşısında da gol yollarındaki kötü performansını sürdürmesi hâlinde Batshuayi'yi sonraki maçta kulübeye çekmeye karar verdi. Teknik heyetten aldığı bu uyarı üzerine oldukça hırslanan 28 yaşındaki oyuncunun "Kimse merak etmesin kendimi ispatlayacağım. Son maçlarda sadece şanssızlık yakamı bırakmadı" dediği öğrenildi.



