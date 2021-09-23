Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin'in son durumu

Beşiktaş'ta sakatlıklar kervanına golcü oyuncu Michy Batshuayi ve Cyle Larin de katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin'in son durumu
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23 Eylül 2021 17:51
Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin iç yan bağında gerilme ve ödem, Cyle Larin'in ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İki oyuncunun da Altay maçında oynayamayacağı ancak sonraki haftalarda sahada olmalarının mümkün olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

Welinton
Cyle Larin
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Valentin Rosier (Kırmızı kart)

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Sakatlıklarla boğulan Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosunda 16 oyuncu yer aldı.




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