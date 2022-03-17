Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin dönüyor

Beşiktaş'ta alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Önder Karaveli'nin tercihleri eleştirilmişti. Karaveli'nin ilk 11'de 3 önemli değişiklik yapacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin dönüyor
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17 Mart 2022 09:55
Kartal'da Michy Batshuayi ve Cyle Larin ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Önder Karaveli tarafından Medipol Başakşehir maçı ve Galatasaray derbisinde kulübeye çekilen Batshuayi ile Larin'in cumartesi günü Atakaş Hatayspor'la oynanacak ikincilik hedefi yolundaki kritik maça 11'de başlamaları bekleniyor.

KENAN VE GÜVEN YALÇIN KULÜBEYE

Teknik patron Karaveli özellikle Galatasaray derbisinin ardından iki yıldızın yedek bırakılması yüzünden eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Siyah beyazlı hocanın, Güven Yalçın ile Kenan Karaman'dan vazgeçerek, Hatayspor maçında Batshuayi ve Larin'e yeniden ilk 11'de görev vermenin planlarını yaptığı öğrenildi.

Can Bozdoğan'ı da yedeğe çekecek olan Karaveli'nin sakatlığı düzelene Josef de Souza'yı 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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