Beşiktaş'ta Batshuayi temiz bir sayfa açmak istiyor

Kara Kartal'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon hücum hattındaki performansıyla beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, 16 maçta sadece 4 gol atarak takımın lig ve Avrupa'daki kötü gidişatının en önemli sorumluları arasında yer almıştı.



Takımdaki teknik direktör değişimi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çeken deneyimli isim, bu akşam da Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak.



Batshuayi, atacağı gollerle hem takım hem de kendi için yeni bir temiz sayfa açmayı planlıyor.











