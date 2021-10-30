Beşiktaş'ta Batshuayi şoku!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Hatayspor maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi şoku!
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30 Ekim 2021 16:27
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu.

Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında bir sakatlık meydana geldi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi.

Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.


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