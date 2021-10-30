Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu.



Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında bir sakatlık meydana geldi.



Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.



Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi.



Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.





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