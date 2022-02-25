Beşiktaş'ta Batshuayi şaşırtıyor!

Beşiktaş, performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Michy Batshuayi'den Sivas mücadelesinde antrenmanlardaki temposunu tekrarlaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Batshuayi şaşırtıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2022 09:33
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Performansıyla Beşiktaş taraftarını bir türlü mutlu edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi idmanlardaki görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.

Belçikalı futbolcu antrenmanlarda üst düzey bir performans sergiliyor. Attığı gollerin yanısıra yaptığı asistlerle de dikkat çeken Batshuayi, hırsı ve mücadelesiyle herkesin önüne geçiyor. Siyah-Beyazlılar, performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Belçikalı oyuncudan Sivas mücadelesinde antrenmanlardaki temposunu tekrarlaması bekleniyor.

Cezası nedeniyle Altay karşılaşmasında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Sivas deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.