Performansıyla Beşiktaş taraftarını bir türlü mutlu edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi idmanlardaki görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.



Belçikalı futbolcu antrenmanlarda üst düzey bir performans sergiliyor. Attığı gollerin yanısıra yaptığı asistlerle de dikkat çeken Batshuayi, hırsı ve mücadelesiyle herkesin önüne geçiyor. Siyah-Beyazlılar, performansını bir türlü sahaya yansıtamayan Belçikalı oyuncudan Sivas mücadelesinde antrenmanlardaki temposunu tekrarlaması bekleniyor.



Cezası nedeniyle Altay karşılaşmasında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Sivas deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.







