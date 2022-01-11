Beşiktaş'ta Batshuayi'nin kredisi tükeniyor

Chelsea'den sezon başında toplam 3 milyon 315 bin euro maliyetle kiralanan Michy Batshuayi önümüzdeki haftalarda performansını artıramazsa kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme şansını büyük ölçüde tüketecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi'nin kredisi tükeniyor
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11 Ocak 2022 09:54
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Çaykur Rizespor deplasmanında penaltıdan bir gol atsa da maç boyunca kaçırdığı yüzde yüzlük fırsatlarla büyük tepki topladı. Beklentilere bir türlü tam olarak yanıt veremeyen Belçikalı forvetin kredisi ciddi biçimde azaldı. 

Chelsea'den sezon başında toplam 3 milyon 315 bin euro maliyetle kiralanan Batshuayi önümüzdeki haftalarda performansını artıramazsa kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürme şansını büyük ölçüde tüketecek. Beşiktaş Yönetimi, gol sayısını artıramaması durumunda maliyeti takım ortalamasının bir hayli üzerinde olan 28 yaşındaki oyuncu için herhagi bir girişimde bulunmayacak.

Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 23 resmi maça çıktı. Rakip ağları 7 kez havalandıran deneyimli oyuncu 4 kez de asist yaptı. 

 

 


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