Beşiktaş'ta Batshuayi Kayserispor maçına damga vurdu!

Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak alınan Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının son anlarında adeta şov yaparak takımının müthiş geri dönüşünde başrolü oynayan isimlerden biriydi.



Bu maç öncesi son golünü 15 Ekim'de 3-2 kaybedilen Başakşehir deplasmanında atan Batshuayi, o günden bu yana sessizliğini koruyordu. Yıldız futbolcu, dün akşamki mücadelenin ilk yarısının 32. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından vurdu ama kaleci Lung topu kurtardı. Onun 65'teki şutunda da top kornere gitti. Ancak daha sonra Güven Yalçın'ın da oyuna girmesiyle Belçikalı futbolcu, bir anda vites artırdı.



Beşinci golüne ulaştı...



Tecrübeli futbolcu, 84. dakikada skora 2-2'lik beraberliği getiren golü filelerle buluşturdu. Resitaline devam eden Batshuayi, 89. dakikada bu kez harika bir çalım atarak rakibini geçti ve sağdan sert bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldız futbolcu, uzatmalarda da kendisine 2 asist yapan Güven Yalçın'a pası verip, maçın skorunun ilan edilmesine de katkıda bulundu. Batshuayi, ligde toplamda 6. golünü ve 2. asistini yaptı.





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