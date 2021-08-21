Beşiktaş'ta Batshuayi izlenimi; 'Bizim ligi sallar'

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Mitchy Batshuayi bekleneni karşılayacak gibi görünüyor. Siyah beyazlı takımla henüz iki idmana çıkan Belçikalı yıldız, siyah beyazlı teknik heyetten hemen geçer not aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan, "Batsman ligi sallar" başlıklı haber şu şekilde...Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda.Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı.Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.