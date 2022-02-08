Beşiktaş'ta Batshuayi ile sezon sonu veda planı

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sabırları taşırdı. Bir türlü istenen seviyeye gelmeyen yıldız isim için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta Batshuayi ile sezon sonu veda planı
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08 Şubat 2022 08:15
Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş evinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalırken, Michy Batshuayi kaçırdığı fırsatlarla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Vodafone Park'ı dolduran siyah-beyazlı taraftarların oyundan çıkarken ıslıklarla protesto ettiği Belçikalı forvet kredisini büyük ölçüde tüketti. Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dolduramayan Batshuayi ile sezon sonu yolların ayrılmasının planlandığı belirlendi.

Maliyeti 3.3 milyon euro
Siyah-beyazlıların, Chelsea'den 150 bin euroya kiralanan ve yıllık garanti ücreti 3 milyon 165 bin euro olan Batshuayi ile hem beklentilere yanıt verememesi hem de yüksek maliyeti yüzünden devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Kartal performansını yükseltmemesi halinde sezon sonu 28 yaşındaki oyuncuyla büyük olasılıkla vedalaşacak. Batshuayi'nin yerine golcülüğü tartışılmayacak bir santrfor kadroya dahil edilecek.

9 golün 3'ü penaltıdan
Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Michy Batshuayi; 9 gol, 5 asiste imza atarken toplamda 14 gole doğrudan katkı yaptı. Belçikalı futbolcu, 9 golün 3'ünü penaltıdan attı. Medipol Başakşehir (2-3), Çaykur Rizespor (2-2) ve Fatih Karagümrük (1-0) maçlarında penaltı vuruşlarını gole çeviren Batshuayi akan oyunda ise sadece 6 kez rakip ağları havalandırdı.

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