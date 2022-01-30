Beşiktaş'ta Batshuayi için Ghezzal taktiği

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi operasyonu başladı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da kalmak isteyen Belçikalı oyuncu için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak ilk cevap 10 milyon euro olunca, geri adım atıldı.



Ancak akıllara geçen sezon Ghezzal transferinde yaşanan süreç geldi. Leicester ilk etapta kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, Cezayirli oyuncunun bonservisi sonunda 3 milyon euro'ya alınmıştı.



Beşiktaş, Batshuayi konusunda da aynı yolu izleyecek; Ghezzal'da olduğu gibi Batshuayi'nin de devreye girmesi sağlanacak. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Michy Batshuayi en doğru fiyata alınmaya çalışılacak.



Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Batshuayi bu periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 14 gole direkt olarak katkı sağladı.



Belçikalı forvet, kulüp kariyerindeki en çok golü (44), 120 kez formasını giydiği S. Liege formasıyla kaydetti.



















