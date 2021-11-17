Beşiktaş'ta Batshuayi gelişmesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son maçlarda süre alamayan Michy Batshuayi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Batshuayi gelişmesi!
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17 Kasım 2021 12:29
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Michy Batshuayi'nin kadroda olmayacağı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, sakatlanma riskine karşı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

Beşiktaş, Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.


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