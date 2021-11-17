Beşiktaş'ta Batshuayi gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Michy Batshuayi'nin kadroda olmayacağı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, sakatlanma riskine karşı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
Beşiktaş, Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.
TRT Spor'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, sakatlanma riskine karşı Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
Beşiktaş, Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.