Beşiktaş'ta Batshuayi'den kötü haber

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Hatayspor maçında sakatlandı. Belçikalı ismin durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi'den kötü haber
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30 Ekim 2021 22:22
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Siyah - beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında bir sakatlık meydana geldi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.

HATAYSPOR MAÇINDA YOK!

Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.


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