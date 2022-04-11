Beşiktaş'ta Batshuayi büyüsü

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin ilk golü attığı maçlarda kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, Belçikalı oyuncunun ilk golü bulduğu 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi büyüsü
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11 Nisan 2022 12:28
Teknik Direktör Valerien İsmael'in ilk iç saha maçında Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de kendini buldu.

Zaman zaman ağır eleştiriler alan Belçikalı, son mücadelede iki kez fileleri sarsarak ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti. Siyah-beyazlılar, bu sezon 28 yaşındaki santrforun açılış golünü attığı maçlarda hiç mağlup olmadı. Kartal, Batsman'in öne geçirdiği 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 17 puan elde etti.

"SEZON YENİ BAŞLADI"

Göreve gelmesiyle Beşiktaş'a oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan Teknik Direktör Valerien İsmael, Alanyaspor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti. Fransız hoca, "Bizim sezonumuz yeni başladı" derken Alanya karşılaşmasının daha başlangıç olduğunu vurguladı. Ismael, oyuncularından kalan 6 haftada 6 galibiyet alarak ligi iyi bir yerde bitirmelerini de istedi. 

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