Beşiktaş'ta Batshuayi beklentilerin altında kaldı

Siyah- Beyazlı ekipte, Giresunspor karşısında Belçikalı golcü Michy Batshuayi 11'deki yerini aldı. Ancak yıldız futbolcu performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi beklentilerin altında kaldı
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28 Kasım 2021 13:33
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta, Giresunspor karşısında Belçikalı golcü Michy Batshuayi 11'deki yerini aldı.

Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olunan karşılaşmaya 11'de başlayan ve yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Batshuayi, ligde oynanan Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında formasından uzak kalmıştı.

Ajax maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Belçikalı golcü, Giresunspor maçının 11'indeki yerini aldı. Ancak tecrübeli futbolcu, etkili olamadı. 



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