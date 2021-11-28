Beşiktaş'ta Batshuayi beklentilerin altında kaldı





Sinan Engin: "Batshuayi gol makinesi olarak aldın, ortada yok! Lig bitiyor, ne zaman hazır olacaksın? Hepsi parasına bakıyor! Yazık!" pic.twitter.com/q0p9qz07PE



— Sporx (@sporx) November 28, 2021

Beşiktaş'ta, Giresunspor karşısında Belçikalı golcü Michy Batshuayi 11'deki yerini aldı.Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olunan karşılaşmaya 11'de başlayan ve yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Batshuayi, ligde oynanan Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında formasından uzak kalmıştı.Ajax maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Belçikalı golcü, Giresunspor maçının 11'indeki yerini aldı. Ancak tecrübeli futbolcu, etkili olamadı.