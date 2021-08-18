Beşiktaş'ta Batshuayi açıklanacak!

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiraladığı Michy Batshuayi, önceki gece İstanbul'a geldi. Geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na inmesine rağmen yüzlerce Beşiktaşlı taraftarın karşıladığı Belçikalı futbolcunun, yoğun ilgi karşısında oldukça mutlu olduğu gözlendi. Kartal pozu vererek kendisini karşılamaya gelen futbolseverleri selamlayan başarılı futbolcu, ardından konaklayacağı otele geçti. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen yıldız isim, kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Batshuayi, Beşiktaş'tan 1 yıl için 2.5 milyon Pound kazanacak. Deneyimli ismin sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor.



"Kiralama görüşmeleri..."



Beşiktaş Kulübü, önceki gün İstanbul'a getirdiği Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını dün öğle saatlerinde duyurdu.



Siyah-Beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.



Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Bugünkü idmanda olacak



Yıldız ismin transferinin bugün, 19.03'te resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş iletişim ekibinin özel tanıtım videosu hazırladığı başarılı oyuncu, Chelsea'den hazır olarak geldiği için cumartesi günü Gaziantep'le oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek. Öte yandan Batshuayi'nin bugünkü idmanda da olması planlanıyor.







