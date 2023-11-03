Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, olağanüstü seçimli kongre kararının verilmesinin ardından aday olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Son gelen bilgiler Çebi'nin adaylığı tekrar düşündüğü yönünde.
Ailesinin baskısı üzerine adaylıktan vazgeçen Çebi'nin yeniden seçime girmeyi düşünmesinde, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın çıkışı yatıyor. Gaziantep maçı sonrasında Kocadağ'ın yaptığı açıklamaların ve sonrasında söylediklerinin Çebi'yi kızdırdığı öğrenildi.
"ŞAHSİ DUYGULARLA HAREKET ETMEYECEĞİM"
Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için, "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." sözlerini sarf etti.
EMRE KOCADAĞ'DAN HAZIRIM MESAJI
Her adımı beraber atmış olmalarına rağmen, Kocadağ'ın alınan kararlara muhalif olduğu şeklinde görüş belirterek başkan adaylığına ışık yakmış olması Çebi'yi küplere bindirdi. Perşembe Adıyaman'daki okul açılışında da Çebi ve Kocadağ'ın yan yana gelmemeye çalışması, ikilinin arasındaki iplerin gergin olduğunu gösterdi. Emre Kocadağ ayrıca yayıncı kuruluş yaptığı açıklamada başkan adaylığı için "Hazırım" mesajı verdi. Kocadağ, "Ben hazırım! Güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadro ile..." sözlerini sarf etti.
TARKAN SER VAZGEÇTİ
Öte yandan yapılan transferlerde özel uçağını kulübün hizmetine sunmasıyla bilinen Tarkan Ser de başkan olmayı düşündü. Ser, Başkan Çebi'yle yaptığı görüşmeden sonra bu kararından vazgeçti.
Ailesinin baskısı üzerine adaylıktan vazgeçen Çebi'nin yeniden seçime girmeyi düşünmesinde, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın çıkışı yatıyor. Gaziantep maçı sonrasında Kocadağ'ın yaptığı açıklamaların ve sonrasında söylediklerinin Çebi'yi kızdırdığı öğrenildi.
"ŞAHSİ DUYGULARLA HAREKET ETMEYECEĞİM"
Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için, "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." sözlerini sarf etti.
EMRE KOCADAĞ'DAN HAZIRIM MESAJI
Her adımı beraber atmış olmalarına rağmen, Kocadağ'ın alınan kararlara muhalif olduğu şeklinde görüş belirterek başkan adaylığına ışık yakmış olması Çebi'yi küplere bindirdi. Perşembe Adıyaman'daki okul açılışında da Çebi ve Kocadağ'ın yan yana gelmemeye çalışması, ikilinin arasındaki iplerin gergin olduğunu gösterdi. Emre Kocadağ ayrıca yayıncı kuruluş yaptığı açıklamada başkan adaylığı için "Hazırım" mesajı verdi. Kocadağ, "Ben hazırım! Güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadro ile..." sözlerini sarf etti.
TARKAN SER VAZGEÇTİ
Öte yandan yapılan transferlerde özel uçağını kulübün hizmetine sunmasıyla bilinen Tarkan Ser de başkan olmayı düşündü. Ser, Başkan Çebi'yle yaptığı görüşmeden sonra bu kararından vazgeçti.