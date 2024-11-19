Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dikkat çeken bir karar aldı.
Arat, Beşiktaş'ı takip eden, yorum ve haber paylaşan basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelecek.
21 Kasım Perşembe günü Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek sohbet toplantısı saat 14.00'te başlayacak.
Sohbet toplantısı, Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Arat, Beşiktaş'ı takip eden, yorum ve haber paylaşan basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelecek.
21 Kasım Perşembe günü Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek sohbet toplantısı saat 14.00'te başlayacak.
Sohbet toplantısı, Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.