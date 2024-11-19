Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat konuşacak!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 21 Kasım Perşembe günü saat 14:00'te basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat konuşacak!
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19 Kasım 2024 16:03
Son güncelleme 19 Kasım 2024 16:41
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dikkat çeken bir karar aldı.

Arat, Beşiktaş'ı takip eden, yorum ve haber paylaşan basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelecek.

21 Kasım Perşembe günü Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek sohbet toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Sohbet toplantısı, Beşiktaş YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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