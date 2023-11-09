Beşiktaş'ta başkan adaylığı için Serdal Adalı kararını verdi!

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul öncesi Serdal Adalı kararını verdi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta başkan adaylığı için Serdal Adalı kararını verdi!
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09 Kasım 2023 20:41
Son güncelleme 09 Kasım 2023 20:48
Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasının ardından başkanlığa resmen ikinci bir aday çıktı.

Daha önce Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Hasan Arat, başkanlığa aday olduğunu açıklarken; Serdal Adalı da kararını verdi.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş Kulübü'nde ikinci başkanlık yapan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başkanlığa talip olduğunu resmen açıkladı.

Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM TARİHİ

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

 

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