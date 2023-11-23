Beşiktaş'ta başkan adaylarının Rıza Çalımbay kararı belli oldu

Bu sezon inişli çıkışlı bir dönemin içinde bulunan Beşiktaş'ta, şok Lugano mağlubiyeti sonrasında Şenol Güneş'le yollar ayrılmış görevi geçici olarak Burak Yılmaz devralmıştı. Bodo mücadelesinden sonra da Burak Yılmaz görevi bırakmıştı.
Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar'da teknik patronluk görevine başlayan kulübün efsane ismi Rıza Çalımbay, kısa sürede takımın içindeki kaotik havayı bozmuştu.
ÇALIMBAY İLE YOLA DEVAM
Gergin bir durumda bulunan takımı sakinleştiren ve bunun karşılığını da hem sonuç hem de performans olarak almaya başlayan Çalımbay, 3 Aralık'taki başkanlık seçimi öncesinde adaylar; Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın da beğenisini kazandı. Sandıktan kim çıkarsa çıksın yoluna Çalımbay'la devam etmesi bekleniyor.
Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar'da teknik patronluk görevine başlayan kulübün efsane ismi Rıza Çalımbay, kısa sürede takımın içindeki kaotik havayı bozmuştu.
ÇALIMBAY İLE YOLA DEVAM
Gergin bir durumda bulunan takımı sakinleştiren ve bunun karşılığını da hem sonuç hem de performans olarak almaya başlayan Çalımbay, 3 Aralık'taki başkanlık seçimi öncesinde adaylar; Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın da beğenisini kazandı. Sandıktan kim çıkarsa çıksın yoluna Çalımbay'la devam etmesi bekleniyor.