Beşiktaş'ta başkan adaylarının öncelikli ismi: Sergen Yalçın

Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlılara dönmek için 29 Aralık'ı bekliyor. 52 yaşındaki teknik adam, göreve gelmesi durumunda nasıl bir ortamda çalışacağı, takımın durumu, Ümraniye'deki sorunlar gibi konularda ekip arkadaşlarıyla değerlendirmelere başladı.



İKİ BAŞKANIN DA ÖNCELİKLİ ADAYI SERGEN YALÇIN





Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı seçimi kimin kazanacağı merak edilirken, cevap bekleyen en büyük soru teknik direktörün kim olacağı ve takımın başına ne zaman geçeceği. İki başkan adayının da ortak görüşü öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmek ve birlikte yola çıkmak. Ancak hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı bu birliktelik için mayıs ayını işaret etmişti. Yalçın'ın ara dönemde gelmeyi çok istemeyeceği düşüncesi hakimdi ancak son durum böyle değil. Sergen Yalçın, ocak ayında takımın başına geçmeye hazır.



SERGEN YALÇIN DEĞERLENDİRMELERE BAŞLADI



Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda nasıl bir ortamda çalışacağı, takımın durumu, Ümraniye'deki sorunlar, takımın performansı, oyuncuların durumu gibi konularda ekip arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmelere başladı ve buna göre çalışmalarını yapıyor. Sergen Yalçın, pazar günü yapılacak seçimden başkan olarak çıkan isimle yapacağı görüşmede de mayısta değil ocakta Beşiktaş'a gelebileceğini ifade etmesi bekleniyor.



