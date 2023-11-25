Beşiktaş'ta başkan adayı Arat, yönetim kurulunu açıklıyor

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından biri olan Hasan Arat, yönetim kurulu listesini 29 Kasım'da açıklayacağını ilan etti.
Camia ve taraftar gruplarıyla bir araya gelmek üzere Ankara'da bulunan Arat, ziyaretlerine başladı. Arat, vaatlerini ve projelerini anlatması, taraftarların sorularını yanıtlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Arat, seçimi kazanması halinde Beşiktaş'ın yönetim kurulunda asil-yedek üye ayrımı olmayacağını belirterek, ''Beşiktaş'ta tüzük gereği 8 asil, 5 yedek üye var. Fakat buradaki iş hacmi çok büyük. Bu sebeple asil ve yedek olarak ayırmamız doğru olmaz. Seçildiğim takdirde 13 üye de bütün toplantılarımıza katılacak ve hepsi sorumluluk alacak. 29 Kasım akşamı hepsinin nelerden sorumlu olduğunu göreceksiniz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Arat, ''Aynı zamanda Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu'na işinin ehli Türkiye'deki en iyi profesyonelleri getireceğiz. 'Bana şu oyu ver, sana şu koltuğu vereyim' şeklinde bir pazarlama olmayacak. Listemizdeki ilk adayımızı (Cüneyt Sezgin) açıkladık. Türkiye'nin en önemli bankacılarından biri. Kendisi çok iyi eğitim almış, Kabataş mezunu. Hem profesyonel, dünyada milyar dolarlık şirket yönetmiş arkadaşlar alacağız hem de iş adamı alacağız. Dolayısıyla hibrit bir yapı oluşturacağız. Bu 13 üye de birlikte çalışacak ve birlikte sorumluluk alacak. Beşiktaş'ta çok güzel şeyler yapacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. 29 Kasım akşamı Swissotel'de 13 üyemizi Beşiktaşlılarla tanıştıracağız. Yönetim kurulumuzda çok önemli bir eski Beşiktaşlı olacak. Futboldan gelme bir Beşiktaşlı olacak." diye konuştu.
Camia ve taraftar gruplarıyla bir araya gelmek üzere Ankara'da bulunan Arat, ziyaretlerine başladı. Arat, vaatlerini ve projelerini anlatması, taraftarların sorularını yanıtlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Arat, seçimi kazanması halinde Beşiktaş'ın yönetim kurulunda asil-yedek üye ayrımı olmayacağını belirterek, ''Beşiktaş'ta tüzük gereği 8 asil, 5 yedek üye var. Fakat buradaki iş hacmi çok büyük. Bu sebeple asil ve yedek olarak ayırmamız doğru olmaz. Seçildiğim takdirde 13 üye de bütün toplantılarımıza katılacak ve hepsi sorumluluk alacak. 29 Kasım akşamı hepsinin nelerden sorumlu olduğunu göreceksiniz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Arat, ''Aynı zamanda Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu'na işinin ehli Türkiye'deki en iyi profesyonelleri getireceğiz. 'Bana şu oyu ver, sana şu koltuğu vereyim' şeklinde bir pazarlama olmayacak. Listemizdeki ilk adayımızı (Cüneyt Sezgin) açıkladık. Türkiye'nin en önemli bankacılarından biri. Kendisi çok iyi eğitim almış, Kabataş mezunu. Hem profesyonel, dünyada milyar dolarlık şirket yönetmiş arkadaşlar alacağız hem de iş adamı alacağız. Dolayısıyla hibrit bir yapı oluşturacağız. Bu 13 üye de birlikte çalışacak ve birlikte sorumluluk alacak. Beşiktaş'ta çok güzel şeyler yapacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. 29 Kasım akşamı Swissotel'de 13 üyemizi Beşiktaşlılarla tanıştıracağız. Yönetim kurulumuzda çok önemli bir eski Beşiktaşlı olacak. Futboldan gelme bir Beşiktaşlı olacak." diye konuştu.