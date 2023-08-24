Beşiktaş'ta Bakhtiyor ilk maçta siftah yaptı

Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Dinamo Kiev karşısında buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bakhtiyor ilk maçta siftah yaptı
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24 Ağustos 2023 23:49
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosun kattığı son isim olan Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı.

Kazak oyuncu, mücadelenin 18. dakikasında sakatlık yaşayan ve tedavisi saha içinde yapılan Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı takımı yeni oyuncusu 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü Dinamo Kiev ağlarına bıraktı.

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