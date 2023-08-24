Beşiktaş'ta Bakhtiyor ilk maçta siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosun kattığı son isim olan Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı.
Kazak oyuncu, mücadelenin 18. dakikasında sakatlık yaşayan ve tedavisi saha içinde yapılan Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı takımı yeni oyuncusu 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü Dinamo Kiev ağlarına bıraktı.
Kazak oyuncu, mücadelenin 18. dakikasında sakatlık yaşayan ve tedavisi saha içinde yapılan Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı takımı yeni oyuncusu 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü Dinamo Kiev ağlarına bıraktı.