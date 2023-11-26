Beşiktaş'ta Bailly krizi: 20 günde bir revirde

Beşiktaş'ın sezon başındaki transferi Eric Bailly, Beşiktaş'a imza atmasından bu yana 4 sakatlık yaşadı. 29 yaşındaki stoper, takımdaki 80 gününün 50'sini tedavi olarak geçirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bailly krizi: 20 günde bir revirde
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26 Kasım 2023 11:25
Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Eric Bailly'den umduğunu bulamadı.

Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Fildişi Sahilli stoperin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

80 GÜNÜNÜN 50'Sİ REVİRDE!

Beşiktaş'taki 80 gününün 50'sini tedaviyle geçiren 29 yaşındaki futbolcu, ortalama her 20 günde bir kendisini revirde buldu. Yaşadığı son sakatlıkla birlikte bu sürenin daha da artması bekleniyor.

YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Eric Bailly, Beşiktaş'taki 2.5 aylık kariyerinde adale ağrısı, boyun tutulması, kürek kemiği çevresi kas grubundaki spazm, son olarak sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olmak üzere 4 defa problem yaşadı.

DAKİKASI 246 BİN TL

Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro'ya (Güncel kurla 110 milyon TL) imza atan Eric Bailly, 7 maçta toplam 448 dakika görev yaptı. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalar göz önüne alındığında siyah-beyazlı takıma dakikası yaklaşık 246 bin TL'ye mal oldu. Futbolcu, 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı düşünüldüğünde maliyeti daha da yükselecek. 

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