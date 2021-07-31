Beşiktaş'ta Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yolların ayrıldığı açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı!
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31 Temmuz 2021 16:40
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.


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