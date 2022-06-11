ÇIK ARADAN BABEL

MiLLi TAKIM VURGUSU YAPILDI

GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için planlamasını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına adeta dört koldan devam ediliyor. Siyah beyazlılarda özellikle Hollandalı Weghorst konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Weghorst'un Beşiktaş'tan ek süre talep etme sebebinin Ryan Babel olduğu gündemde.Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Hollandalı vatandaşı ile görüştüğü belirtilen Babel'in, 29 yaşındaki golcüden Galatasaray 'daki başkanlık seçimini beklemesini istediği iddiası ortaya atıldı. Weghorst önce Beşiktaş'a "Evet" derken, ardından ek süre talebinde bulundu.Babel'in Hollandalı vatandaşı ile görüşerek, sarı-kırmızılardaki seçimi beklemesi gerektiğini söylediği iddia edildi. Futbolcunun menajeri tarafından iletilen bilgi teyit edilmese de ortaya atılan iddia, Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu. Konu hakkında Ryan Babel'den açıklama talep edileceği bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Hollanda Milli Takımı'na döndüğünü belirttikleri Babel'in hareketine tepki gösterdi.Kartal, Weghorst ile prensipte anlaşmış ve futbolcu "Evet" demişti. Ancak geçen süreç içerisinde Hollandalı futbolcu, siyah beyazlılarla yaptığı görüşmede Avrupa kupalarında forma giymek istediğini iletti ve ek süre talep etti. Weghorst son olarak Hollanda Milli Takımı ile Galler'le oynadıkları maçta 90+4'teki golüyle dikkat çekti.