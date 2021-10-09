Beşiktaş'ta B planı: Eliaquim Mangala

Devre arasında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'u renklerine katması beklenen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.Siyah-beyazlıların sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'yı ikna turları sürerken bu futbolcu ile anlaşma sağlanamaması halinde bonservisi elinde olan Eliaquim Mangala'yı renklerine bağlamayı planladığı gelen haberler arasında.Son olarak Valencia formasını giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu ile ilgili anlaşma şartları masaya yatırılacak.