Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda!

Beşiktaş, Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayırmayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda!
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18 Aralık 2024 08:57
Bu sezon ligde ilk kez galip gelen Adana Demirspor karşısında alınan yenilgi siyah-beyazlılarda şok etkisi yarattı. 

 Futbolcuların, Adana Demirspor karşısında son derece demoralize durumda oldukları ve fiziksel sorunlar yaşadıkları gözlendi. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde Sergen Yalçın'la masaya oturacaklarını açıklamaları da Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibini olumsuz yönde etkiledi.

AYRILIKLAR KAPIDA 

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü hangi başkan adayı göreve seçilirse seçilsin ocak ayında takımda operasyon yapılacak. Buna göre Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayrılacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Masuaku ve Joao Mario'dan kendilerine kulüp bulmalarını istenecek. 2027'ye kadar kontratı bulunan Onana da bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilecek.

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