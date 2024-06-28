Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Arthur Masuaku ile ayrılık yakın.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık yakın
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28 Haziran 2024 10:56
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta ayrılık yakın.

FRANSA'DAN İLGİ VAR

Beşiktaş'ın, Kongolu sol beki Arthur Masuaku takımdan ayrılabilir. Tercübeli yıldıza Fransız ekiplerinden Montpellier ve Strasbourg'un ilgi gösterdiği ifade edildi.



İki takımın, 31 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçmesi bekleniyor. Yönetiminde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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