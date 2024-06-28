Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta ayrılık yakın.
FRANSA'DAN İLGİ VAR
Beşiktaş'ın, Kongolu sol beki Arthur Masuaku takımdan ayrılabilir. Tercübeli yıldıza Fransız ekiplerinden Montpellier ve Strasbourg'un ilgi gösterdiği ifade edildi.
İki takımın, 31 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçmesi bekleniyor. Yönetiminde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
FRANSA'DAN İLGİ VAR
Beşiktaş'ın, Kongolu sol beki Arthur Masuaku takımdan ayrılabilir. Tercübeli yıldıza Fransız ekiplerinden Montpellier ve Strasbourg'un ilgi gösterdiği ifade edildi.
İki takımın, 31 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçmesi bekleniyor. Yönetiminde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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