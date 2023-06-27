Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen ancak yeterli forma şansı bulamayan Kerem Atakan Kesgin'in kaderi kampta belli olacak.



Valerien Ismael hem de Şenol Güneş döneminde fazla şans bulamayan Kerem Atakan Kesgin'in formunu kaybetmemesi için kiralanması gündeme geldi.



1.4 MİLYON EURO



Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya transfer edilen ancak Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic rotasyonundan dolayo forma şansı bulmakta zorlandı.



8 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebilen Kerem Atakan Kesgin bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.



