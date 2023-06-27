Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta genç yıldız kiralık gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık yakın
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27 Haziran 2023 09:54
Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen ancak yeterli forma şansı bulamayan Kerem Atakan Kesgin'in kaderi kampta belli olacak.

Valerien Ismael hem de Şenol Güneş döneminde fazla şans bulamayan Kerem Atakan Kesgin'in formunu kaybetmemesi için kiralanması gündeme geldi.

1.4 MİLYON EURO

Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya transfer edilen ancak Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic rotasyonundan dolayo forma şansı bulmakta zorlandı.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebilen Kerem Atakan Kesgin bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı. 

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