Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Ante Rebic!

Ante Rebic'le erken ayrılık! Beşiktaş'ta sezon başında Milan'dan transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Ante Rebic'in menajerine mesaj gönderildi ve oyuncusuna takım bulması istendi.
Hırvat oyuncu, ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb'e önerildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde.
Ancak iki ekip de Rebic'e hayır demedi. Siyah-beyazlılar, devre arasında Rebic'i bedelsiz yollayabilir.
Beşiktaş'ta 9 maçta süre bulan Ante Rebic, skor katkısı sağlayamadı.
Hırvat oyuncu, ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb'e önerildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde.
Ancak iki ekip de Rebic'e hayır demedi. Siyah-beyazlılar, devre arasında Rebic'i bedelsiz yollayabilir.
Beşiktaş'ta 9 maçta süre bulan Ante Rebic, skor katkısı sağlayamadı.