Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Ante Rebic!

Beşiktaş, sezon başında Milan'dan transfer ettiği Ante Rebic ile yollarını ayırmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Ante Rebic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 12:17
Ante Rebic'le erken ayrılık! Beşiktaş'ta sezon başında Milan'dan transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Ante Rebic'in menajerine mesaj gönderildi ve oyuncusuna takım bulması istendi.

Hırvat oyuncu, ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb'e önerildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde.

Ancak iki ekip de Rebic'e hayır demedi. Siyah-beyazlılar, devre arasında Rebic'i bedelsiz yollayabilir.

Beşiktaş'ta 9 maçta süre bulan Ante Rebic, skor katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery