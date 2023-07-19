Beşiktaş'ta ayrılık çok yakın: Romain Saiss

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık çok yakın: Romain Saiss
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19 Temmuz 2023 17:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss yol ayrımında.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı. Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİĞİ

33 yaşındaki Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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