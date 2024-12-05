Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Henüz yeni transfer edilmişti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Henüz yeni transfer edilmişti
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05 Aralık 2024 17:00
Son güncelleme 05 Aralık 2024 17:21
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, Khaalia Hillsman'la yollar ayrıldı. Açıklama şu şekilde: 


Khaalia Hillsman'a Teşekkürler 2024/25 sezonunda takımımıza dahil olan Khalia Hillsman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Khalia Hillsman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.


BU SEZON TRANSFER EDİLMİŞTİ

ABD asıllı Bulgar pivot, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İzmit Belediyespor'dan takıma bu sezon dahil olmuş, çıktığı 12 maçta 16.7 sayı, 8.6 asist, 1.1 asist ortalama ile oynamıştı. 


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