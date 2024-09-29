Beşiktaş, transfer politikasında genç isimlere yöneldi. Kartal'ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmak.



SAMET AYBABA KOLLARI SIVADI



Siyah Beyazlı kulüpte Genel Koordinatör Samet Aybaba harekete geçti. Tecrübeli futbol adamı, birçok genç futbolcuyu yakın takibe aldı.



AVRUPA'DAN 5 FARKLI İSİM



Bu isimlerin; Berkay Yılmaz(Freiburg), Başar Önal(NEC Nijmegen), Mert Kömür(Augsburg), Livan Burcu(Union Berlin) ve Burak İnce(Slask Wroclaw) olduğu öne sürüldü.



DÜŞÜK BONSERVİS YÜKSEK YETENEK!



Siyah Beyazlı yönetim Aybaba'nın isteklerini dikkate alarak yüksek maliyetli futbolcular yerine geleceğin yıldızlarının üzerinde duruyor. Buradaki amaç; düşük bonservisli genç yeteneklerin ekonomi ve başarıya etki etmesi.



SEMİH KILIÇSOY ÖRNEĞİ



Oyuncuların olası satışlarında kasaya milyonları getireceği düşüncesi de kulüpte hakim. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'un durumu kararın en büyük nedeni. 19 yaşındaki milli yıldızın gösterdiği performansla talipleri günden güne artıyor.



