Beşiktaş'ta Avrupa'da kötü gidişat sürüyor

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürdü.Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.



Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.



Siyah-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 yenerek elde etti.





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