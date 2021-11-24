Beşiktaş'ta Avrupa'da kötü gidişat sürüyor

Kendi sahasında ağırladığı Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 18 maçta 2 galibiyet elde edebildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Avrupa'da kötü gidişat sürüyor
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24 Kasım 2021 23:54
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürdü.Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.

Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 yenerek elde etti.


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